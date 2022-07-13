女星洗菜(王宇君)擁有白皙皮膚和甜美外貌，唸書時就酷愛籃球運動，先前錄製體育綜藝《全明星運動會》擁有突出表現，知名度上漲許多，IG至今擁有超過35萬人追蹤，常在社群分享日常的她，12日突然曬出多張性感比基尼辣照，掀起網友暴動，見狀她也笑道「不准私訊要原圖。」

12日一向給人甜美印象的洗菜，曬出在豪華飯店拍下的系列比基尼照，並於IG寫下：「起床！太陽曬屁股囉」，照片中，洗菜雙手撐在泳池邊，穿著紅棕色三點式泳裝，側身露出白嫩肌膚和渾圓蜜桃臀，時而露出天使般的迷人笑容，時而在泳池凝視遠方，時而曬起日光浴來。

洗菜曬比基尼照收獲不少好評。(圖/洗菜 IG)

洗菜直視鏡頭美貌狙擊不少網友。(圖/洗菜 IG)

這篇貼文發布才1天就有3萬人點讚，不少網友紛紛稱讚被洗菜的美給狙擊，「竟然有溝！根本馬德里亞海溝 」、「美成這樣，是什麼意思」、「我被你狙擊到了，你是玩蘇嗎」、「出水芙蓉我被曬到了」、「心臟暴擊」、「身材好好太美我的天」、「美不勝收戀愛了」、「太辣了不知道要看哪裡」，收獲不少好評。

洗菜泳池轉過身辣曬正面養眼照，給觀眾滿滿視覺福利。(圖/洗菜 IG)

隔天，她眼見比基尼照反響熱烈迎，再度釋出更多辣照，在IG限時動態透露：「OK應觀眾要求有球必硬」，這次終於轉過正面，鏡頭前狂露白皙皮膚，一對雪球在泳池水面不停漂動，畫面養眼誘人，引起不少男網友跟洗菜要原圖，讓她也說「不准私訊要原圖謝謝」，頗受歡迎。