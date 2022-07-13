美國29歲「饒舌女帝」卡蒂B（Cardi B），以葫蘆型火辣身材與豪放、嗆辣的個性受到大批粉絲的喜愛，即使與同樣是饒舌歌手的丈夫Offset結婚以來爭議不斷，人氣仍然居高不下。私下的她卻是個寵孩子的好媽媽，她時常會放出與長女Kulture相處的影片，面對女兒是各種疼愛，今年長女Kulture生日，卡蒂B直接給了女兒5萬美元（約台幣150萬）的零用錢，影像流傳到網路上，令網友們羨慕不已，封她為「投胎大師」。

卡蒂B日前在倫敦的無線音樂節（Wireless Festival）演出，愛女Kulture今年生日還未傳出有盛大的派對，但工作的卡蒂B仍不忘慶祝愛女生日，讓現場的觀眾合唱《生日快樂》歌送給4歲的Kulture，而卡蒂B老公饒舌歌手Offest，在社群平台上傳女兒把玩一疊跟臉一樣厚的美金鈔票畫面，影片中卡蒂B問女兒「這是什麼？」女兒天真回答「是門票！」爸爸Offest則解釋「這是5萬美金」（約台幣150萬）。

去年僅3歲的Kulture生日，卡蒂B為女兒辦了一場公主般的生日派對，從馬車、皇冠、樂隊應有盡有，花錢毫不手軟，今年又送了百萬現鈔讓女兒把玩，令網友們羨慕，紛紛誇Kulture「投胎大師」，不過也有網民認為送這麼小的孩子高額現金並不恰當，對此卡蒂B霸氣回嗆：「我是貴氣的渣女，我就是要讓女兒開心，還要看你們這些垃圾留言？」

Kulture把玩一疊紙鈔，價值約台幣150萬。（圖／翻攝IG／offsetyrn）

雖然生活中卡蒂B時常吐出髒話，但在女兒面前卡蒂B從來不會出口成髒，也不會在女兒面前放自己的歌，被認為在教育孩子這點仍保持傳統，而卡蒂B曾解釋自己寵愛孩子的行為是因為從小出身貧民窟，坦言：「我透過孩子，實現我童年的夢想。」