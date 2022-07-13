國策研究院13日舉辦「安倍首相與日本政局」座談會，與會專家學者評論，安倍晉三「和而不同」的性格，不僅表現在為人處世，他雖在外交上建構印太戰略劍指中國，卻又加強對中關係，一改日本過去對中「政冷經熱」的格局且屢次訪問中國，讓北京又討厭又喜歡。

國策研究院去年12月1日邀請安倍發表線上演講，「台灣有事即日本有事」言論引發軒然大波，日本駐華大使垂秀夫因此被大陸外交部助理華春瑩召見抗議。

台師大東亞系主任林賢參指出，安倍雖被視為是保守右翼，但在執政時卻相當務實，以國家利益為首且具戰略思考，不同於日本的傳統政治家。他在2012年第二次執政時，改以國際協調主義為基礎，推動積極和平主義（即消除威脅於未然），在安保方面則提高防衛預算並修改安保法，來加強日美同盟間的互信，所謂「台灣有事論」即建立在此基礎上。

國策研究院執行長郭育仁補充說，戰略思維非線性，安倍做了許多讓北京討厭的事情，卻還多次訪問中國，讓北京始終摸不著頭緒，對他是又討厭又喜歡。

賴清德訪日，對日本及兩岸將帶來何種影響？台師大東亞系教授范世平指出，賴在不到48小時內通過簽證，應該與台日高層間的溝通有關，所謂「私人行程」或成為台日官方交流的新模式。而北京對此反應低調，或與中共二十大及北戴河會議召開在即有關。

對於所謂「私人行程」，田弘茂表示，官員外訪，全部的私人行程都有官方性質，任何發言都代表中華民國，是私人但並非完全私人，這在外交上屬「權宜之計」。

郭育仁指出，「安倍效應」迅速消弭日本朝野與派系間的政見分歧，加上未來3年日本沒有重大選舉，岸田政權將迎來所謂「黃金3年」。他也指出，有評論家認為，安倍驟逝讓岸田失去了back-seat driver，將面臨領導上的挑戰，若能在年底前解散眾議院，此一政治豪賭或可奠定岸田的地位。

至於岸田是否延續安倍路線，郭育仁表示，岸田與安倍在許多政策上仍有些許不同，如調高防衛預算、軍事自主與安倍經濟學等，但在兩岸政策上，彼此並沒有歧見。未來日本對大陸機艦進入領海領空的容忍程度將會趨近於零，加上來自國際間的壓力，或迫使大陸收斂在東海等地的施壓行為。至於日本對台關係的走向，他指出，賴清德訪日或許是重要的觀察指標。