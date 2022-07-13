克蘭詩局部加強緊實凝膠。（克蘭詩提供）

克蘭詩7-8月，購買阿爾卑斯清潔系列，致贈謝茶禮。（克蘭詩提供）

自1996年克蘭詩在阿爾卑斯1400公尺高的心臟地帶，購入八萬公頃土地保護生態多元性、進行友善土地的植物栽植與研究，並將此地命名為「克蘭詩純淨之巔(Domaine Clarins)」。2021年，首度推出以純淨之巔植物為核心配方的阿爾卑斯清潔調理系列，透過環境友善、有機栽植的純淨植物成分，打造與自然和諧共存、一起共好的肌膚保養品。

克蘭詩40多年深厚的美體專業，讓來自阿爾卑斯純淨之巔的保養產品，再添全新力作「身體緊實系列」；以產於阿爾卑斯的有機蜂斗草為核心配方。克蘭詩一舉推出全年四季、全身適用的美體必備款「緊實身體乳，以及針對重點強化的涼感款「局部加強緊實凝膠，期許讓即將到來的炎炎夏日，人人都能展現自信體態。

不單是成分蘊含土地之愛，全新身體緊實乳與局部加強緊實凝膠兩款產品的包裝也特別講究。為了減少對環境的衝擊，所有與產品相關的說明文字，都直接印在產自永續森林的紙盒包裝上，不再額外嵌入任何紙張。此外軟管包裝也採用回收材質、落實循環經濟，並將瓶蓋的輕量化以減少38％的塑膠使用量，並且整個包裝皆可回收。

阿爾卑斯清潔調理系列是克蘭詩對土地、對生態用心的指標，如此精神也將落實台灣。台灣克蘭詩與致力於環境友善栽植的臺灣藍鵲茶第二年攜手合作，凡於2022年7月1日至8月31日，每售出一瓶清潔調理系列商品，台灣克蘭詩即捐出新台幣10元支持藍鵲茶友善土地的耕作方式，顧客同時也能得到一份感謝茶禮。讓每天都要做的肌膚清潔調理，也能輕鬆轉化成為保育環境、愛護土地的心意。