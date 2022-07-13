21歲新生代女歌手李芷婷因參加《2019中國好聲音》、《全明星運動會》第三季獲得關注，今年4月她認愛饒舌歌手湯竣博（Jinbo），小倆口最近作客YouTuber反骨男孩的頻道，除了透露交往的細節，連床事都大方分享，話題相當辛辣。

李芷婷和Jinbo近日上反骨男孩的頻道「男拳辦公室」，這也是兩人第一次公開同框，並接受孫生、酷炫和艾瑞絲的訪問，由於小倆口曾在IG直播吵架，被問到私下是否常因價值觀而起衝突，Jinbo給予肯定的答案，並透露兩人只認識1、2天就交往，「（李芷婷）第一次跟我見面、來我家之後，就再也沒離開過，直接搬進我家」，讓李芷婷害羞的承認：「不知道為什麼，黏在他家就出不去了這樣。」

被問到一個月的愛愛頻率，Jinbo回答「一周四次」，艾瑞絲驚呼：「一個月一半都在做愛」；想不到李芷婷的答案更猛，竟是「除生理期外，24次」，讓孫生跌破眼鏡，向她開玩笑：「妳是戰神喔」，李芷婷害羞地回：「原住民體力很好咩」，但強調都有避孕。

至於交往前若知道對方是渣男或渣女，還會不會交往？李芷婷坦言會，因為她認為自己可以改變渣男，更豁達地表示：「就算我真的在交往期間又被劈腿，我都覺得就是一個體驗，要成長因為我也才21歲。」一番話震撼其他人，紛紛佩服她的氣度。