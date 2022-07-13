年底九合一選舉聚焦之一是桃園市長寶座，藍綠白各推行政院前院長張善政、新竹市前市長林智堅、立委賴香伶「三腳督」爭霸；原本林智堅民調略為領先，但他日前捲入論文抄襲疑雲後，民意走向也隨之產生微妙變化。根據台灣指標調查研究公司今(13日)公布最新民調，年底桃園市長選戰的支持度，依序為國民黨張善政31.3%、民進黨林智堅24.8%、民眾黨賴香伶8.1%，張善政以6.5個百分點領先林智堅。

林智堅挾著曾倡議「大新竹市」的氣勢跨境來襲，原本對張善政有一定的領先幅度；但在經過「論文門」涉抄襲爭議發酵後，目前民調支持度為張善政31.3%、林智堅24.8%、賴香伶8.1%，不投票或投廢票6.4%，29.4%未明確回答。

張善政(圖)確診居家隔離期間，林智堅論文門事件聲勢慘跌，選情大反轉。（圖／取自張善政臉書）

至於政黨傾向部分，國民黨選民有69.3%支持張善政、7.4%支持林智堅、4.9%支持賴香伶；民進黨選民則是61.2%支持林智堅、10.5%支持張善政、4.8%支持賴香伶；至於民眾黨選民，支持賴香伶的有39.8％，張善政31.3%，林智堅9.8%。

而在看好度方面，民眾看好會當選的人選依序為張善政28.9%、林智堅27.9%、賴香伶5.3%，37.8%未明確回答。經交叉分析顯示，張善政支持者看好張善政的比率為79%；林智堅支持者看好林智堅的比率為75.4%；賴香伶支持者看好賴香伶會當選的比率僅有38.9%；張善政支持者對其支持對象較為有信心。

台灣指標調查研究公司調查後發現，桃園市民目前的政黨傾向為民進黨22.6%、國民黨21.5%、台灣民眾黨10.4%、時代力量1.8%、台灣基進黨0.8%，中立或看人不看黨34.7%。

台灣指標調查研究公司表示，此次調查於7月9日至12日進行，訪問了1068位設籍桃園市的成年民眾；調查以桃園市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據桃園市成年民眾之性別及年齡結構進行加權。調查結果在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。