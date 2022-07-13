住家分離式冷氣有條「超粗電源線」掛著1隻老鼠，然而，網友仔細一看驚呆，竟是1條蛇。

這個家是動物園嗎？有網友在臉書分享1段10秒影片，影片中在某住家內，其牆壁上掛著1台分離式冷氣機，然而，此冷氣的「超粗電源線」勾著1隻老鼠，下秒，該「電源線」竟左右搖晃，上下伸縮，仔細一看，該「電源線」竟是1條蛇咬著老鼠往上拉；恐怖的畫面驚呆網友「後來才發現那是蛇」、「真正的蛇鼠一窩」。

一名網友在臉書社團「裝潢/木工/修繕/聯誼會(啓大大分享園地)」發文，並上傳1段10秒影片，影片中在某住家房間內，有台分離式冷氣，然而該台冷氣出風口，看似有隻老鼠卡在「1條超粗電源線」上左右晃動，下一秒，該條「電源線」竟往上移動，仔細一看，原來是條蛇咬住老鼠，並且將老鼠拉往冷氣內；原PO也在貼文寫下「變頻冷氣，日本進口非常稀少！使用日本的壓縮機，也很稀少！會抓老鼠的....加稀少！」。

影片一出，網友驚呆紛紛留言表示「這個家是動物園嗎？什麼都有」、「老鼠都不會動了」、「真棒的冷氣」、「端午節過好久了，還要上演白蛇傳喔」、「拍攝者不救」、「後來才發現那是蛇」、「這個真真正正，蛇鼠一窩」、「會抓老鼠的冷氣機！目前是實驗階段吧」、「躲多久了」。