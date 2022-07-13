正妹網紅黃琳經常登上網路論壇《批踢踢實業坊》表特板，擁有超兇上圍和纖細長腿外，有著一張神似大陸女神Angelababy的臉蛋，還被封為「兇版Angelababy」；最近黃琳當上奶茶店代言人，把胸部當杯架宣傳商品，畫面曝光立刻讓網友都瘋狂。

黃琳有著一張頂級明星臉，在大學時期也獲得「世新女神」美名，目前是人氣網紅外，也是網拍模特兒，經常會在社群分享日常美照；近期黃琳受邀擔任一間新開的奶茶店代言人，昨（12日）她在IG限時動態發文，曬出一張她把胸部當杯架，飲料放在乳溝裡，畫面十分養眼。

黃琳把胸部當杯架宣傳商品，畫面曝光立刻讓網友都瘋狂。(圖/ 摘自黃琳IG)

短短3秒鐘的時間，黃琳胸部上面的飲料杯完全沒有搖晃，讓眾人再次被她傲人上圍驚豔到；而許多網友也認為黃琳很懂得發揮自身優勢，大眾一眼就會看到她胸部上的商品，是個滿分的代言人。

事實上黃琳不僅拍辣照展示飲料，事後她還有再PO文，滿意地說，「真滴（的）好喝」，並標記奶茶店，也讓粉絲都忍不住買來喝喝看女神喜歡的口味。