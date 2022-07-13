公務員飯碗穩定吸引不少人報考，不過有女網友表示，自己備考1年考上公務員會計類組，原本以為5點下班後就可以做自己想做的事，沒想到每天都加班到9、10點，根本沒有自己的時間，讓她相當懷疑人生，於是想離職到外面闖盪，不過許多人看了都紛紛勸退。

原PO在Dcard發文表示，過去她只有打工的經驗，大四時下定決心考公職，「以為公務人員可以5點就下班，下班後的時間可以來做自己想做的事」，備考一年後就全職考上三等公職，沒想到分發後卻跟她原本想的完全不一樣。

原PO指出，進入公職體系後，「每天加班根本沒有自己的時間，平均都加班到9點、10點」，跟會計師事務所比起來加班時間差不多，但加班費相比卻少了許多，最近又開始被各種業務追著跑，讓她直呼懷疑人生，「我到底在這幹嘛，覺得好無力」，因此想辭職離開公職體系。

對此，許多網友紛紛回應「你在民間時就會覺得公職很好，碰過一些從公職跳出來，最後又跳回去的例子，重點是你自己喜歡就好」、「我是從事務所跳出來的喔，現在在中央機關當會計，比起以前一個月休不到4-5天，平日天天加到10點以後或是凌晨，覺得現在才真的有生活品質，其實公家機關就跟事務所一樣，有天堂組也有地獄組，有比較才知道什麼更適合自己」、「公職菜鳥都馬要先佔屎缺，會倒吃甘蔗的～」、「只能說你把事務所想的太美好了」。