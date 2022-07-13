MIZENSIR x INDULGE 限定特調情境圖。（席哈諾提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

INDULGE Experimental Bistro實驗創新餐酒館。（席哈諾提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

席哈諾 CYRANO 專業代理香水香氛多年，2022年引進全新由國際知名調香大師Alberto Morillas所創立的瑞士調香師品牌MIZENSIR，為CYRANO席哈諾注入新作品的同時，更是攜手亞洲50大酒吧之一的INDULGE Experimental Bistro實驗創新餐酒館，精選MIZENSIR首波6款中2款特色香氛「玫瑰玫瑰」和「藍琴」推出同名限定獨家特調，以香氛的層次變換融合調酒的味覺堆疊來敘述調香大師Alberto Morillas的作品，在INDULGE Bistro享受放鬆愜意下班時光的同時，也能感受大師的情感體驗。

CYRANO席哈諾首次攜手INDULGE Bistro推出限定獨家特調，CYRANO席哈諾 X INDULGE Bistro期間限定活動從7／15至8／7，於CYRANO席哈諾專櫃購買MIZENSIR 100ml香水任乙支，即可獲得INDULGE限定特調100元折價券1張，贈品數量有限贈完為止，於INDULGE 點購玫瑰玫瑰或藍琴聯名特調（售價NT$480），憑品牌限定杯墊，即可至CYRANO席哈諾專櫃可兌換玫瑰玫瑰或藍琴針管香乙份（售價NT$450），贈品數量有限贈完為止。

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