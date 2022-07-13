桃園市長鄭文燦13日下午主持市政會議，為消防局4位大隊長授階晉升，他表示，有感於消防局大隊長直接負責第一線救災任務指揮工作，肩負著現場指揮調度及須與各機關、單位、民眾溝通協調的各項壓力，因此建議消防局向內政部爭取，並經考試院同意後，將各直轄市消防局大隊長等階由「警正一階」調高為「警正一階至警監四階」，相當於由公務員9職等調整為9至10職等，藉此彰顯市府對第一線消防大隊長的肯定與重視。

鄭文燦談及，4位大隊長順利晉升為「警監」，代表大隊長們過去工作表現可圈可點，肩上的責任也更加重要，他期勉大隊長們在工作崗位上持續扮演領頭羊的角色，提升火災預防、搶救災害及緊急救護、為民服務等消防勤務效能，保障市民生命財產安全。

今日授階的4位消防局大隊長，包括第一大隊賴志忠大隊長，年資25年，在工業救災方面指揮救災，搶救中壢區日月光工廠火警、龜山工業區欣興電子工廠火警等，第一線指揮經驗非常豐富；第二大隊戴明杉大隊長，年資36年，近來搶救楊梅區家樂福物流倉儲公司火警，連續64小時不眠不休，此外，也籌劃建置全國首創科技救災平台「智慧消防、行動派遣119」APP，獲得多個獎項肯定。

第三大隊簡慈彥大隊長，年資18年，在美福倉儲火警事件中擔任救火指揮官，救災行動長達162小時，協同蘆竹消防分隊及其他分隊，運用大型機具支援救災工作，考驗其體力、精神與溝通能力，最終讓美福倉儲災害搶救順利結束，而他也規劃建置本市防災教育館及推動戰術體能訓練，並在首屆消防競技大賽中，榮獲全國第一；第四大隊郭百倫大隊長，年資22年，籌劃火場事故安全官訓練制度，成為消防制度變革的重要推手，並帶隊參加「全國車禍救援競賽」勇奪全國冠軍。