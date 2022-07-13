曼秀雷敦軟膏公益限定版。（曼秀雷敦提供）

曼秀雷敦軟膏公益限定版。（曼秀雷敦提供）

曼秀雷敦承襲去年與印花樂合作的軟膏公益限定版「關懷照護弱勢孩童」的精神，今年曼秀雷敦持續用行動關懷台灣的弱勢孩童，邀請在地文創品牌「只是ZISHI」擔綱設計，推出「2022曼秀雷敦軟膏公益限定版」，曼秀雷敦並會將公益版軟膏部分所得使用於購買教育設備、教材設施，捐予致力於偏鄉教育不遺餘力的「博幼社會福利基金會」，凝聚眾人與小護士的愛，並將這份愛傳遞到偏鄉孩童手中，用每罐小護士傳遞小小希望，守護偏鄉孩童的學習機會，讓他們能夠透過教育翻轉自己的命運，在未來成為自己的光。

曼秀雷敦公益款特別邀請擅長將傳統文化賦予新意的「只是ZISHI」操刀設計，期望透過藝術創作的正能量，喚起大眾對偏鄉孩童教育問題的關注，此系列分別採用迷彩與疊影設計，拼貼不同色彩的小護士，寓意將每個小小的心意層層疊加，就能加乘出大大的力量，第一款「晴空」以藍綠交織晴朗的天空色調呈現，一起為生活在這一片天空下的孩子們打造更加光采的未來；第二款「甜靚」調和絢爛溫暖的粉彩色調，交疊圍繞的小護士就像將甜甜暖暖的心意帶到孩童的身邊。