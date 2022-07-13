名人堂球星艾倫（Ray Allen）最近被拍到與一位球迷談論誰是最偉大的球員，那位球迷說是詹姆斯（LeBron James），但是艾倫不同意。球迷稱讚詹姆斯又能得分又能傳球，艾倫反問：「他很會罰球？他是三分射手？他很會運球？你說他是最偉大的球員，但他在這些項目都不是最強。」球迷問說：「那你知道是誰嗎？」艾倫在離開之前說：「MJ。」

Ray Allen explains why LeBron is not the G.O.A.T



(h/t @AhnFireDigital) pic.twitter.com/GJRZwAqcHv — NBACentral (@TheNBACentral) July 11, 2022

詹姆斯與艾倫2013年在熱火合力摘下總冠軍，兩人的交情也不錯，特別是艾倫在總冠軍賽G6最後射進救命的三分球。但是艾倫從不會說「是我救了詹姆斯」，艾倫說過：「我只是救了自己，我滿懷感激，我感謝詹姆斯前面投的那顆三分球，我不會期待他謝我拯救了他，因為我沒有，是他帶領我們闖過整個球季。」

艾倫最佩服的球員仍是MJ，也就是麥可喬丹（Michael Jordan）。艾倫在1996年選秀第5順位進入NBA，他在隔年熱身賽首度對上喬丹，根據艾倫在播客節目James Posey所說，艾倫當時對喬丹十分敬畏，他不敢相信要和自己的偶像同台競技，他甚至心裡還為喬丹加油。

不過在三分球方面，喬丹除了絕殺之外的命中率不高，因為那個年代不像現在重視三分球。NBA為了鼓勵多投外線，在1994至1997年改短三分線（23呎9吋縮短至22呎），不只讓喬丹飆出單季42.7%外線命中率，科爾（Steve Kerr）甚至寫下投籃命中率50%／三分球50%／罰球90%的誇張數據。