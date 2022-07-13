最近民調流行總和破百？近日一份台北市長參選人支持度民調，13日被國民黨台北市議員徐巧芯揪出致命問題：「圓餅圖加起來竟然超過100%，高達185%。」同日又傳出一份台中市長選戰民調，找前立委陳柏惟當總幹事調查民意，竟做出「總和103%」的民調數字，被網民酸「乾脆做個總和1450%的民調算了」。

徐巧芯踢爆的「圓餅圖加起來185%」民調，顯示台北市長參選人支持度以陳時中25.8%最高、蔣萬安21.8%排名第二，第三名是黃珊珊18.8%，陳時中居冠引發議論。另近日LINE群組流傳兩張截圖，似是台中市長最新民調被發現錯誤，藍營候選人盧秀燕53%、綠營蔡其昌50%，合計103%，截圖中有對話「怪怪的民調」、「哪裡呢？」、「合起來的民調數字103」，還附上圖表，超違和畫面隨即流出。

台中市長民調竟然做出總和103%的數字，截圖流出成為網路大笑話。（圖／取自罷免陳柏惟2.0臉書）

臉書粉專「罷免陳柏惟2.0：決戰中二補選」PO出這兩張LINE截圖，並寫道：「找 #陳柏惟 做總幹事，結果就是 #幹不出好事，連民調 #作弊 都超過100趴。搞一個103%的民調，要不乾脆做個1450%好啦！奉勸 #蔡其昌 真的不要正事不幹，整天搞這些有的沒的邪魔歪道」。陳柏惟曾在台中第二選區擊敗顏寬恆當選立委，後遭罷免去職，現擔任蔡其昌競選團隊分區總幹事。

網友看了莞爾表示：「反正總幹事都說100的九折是81，他們民調的滿分是103%也不意外」、「冥近黨急了，開始做起假民調騙人和自嗨」、「他們真的太不尊重百姓了 ，真的把百姓當做跟你們一樣智障嗎？」、「大家不要忘了他們很適合校正回歸喔」、「不要太強求了啦！啊他的水準就真的只能到這樣啊！」、「應該是5.0%誤植為50%啦！另有42%未表態(笑)」。