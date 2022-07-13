新一代的「尋天之眼」詹姆斯韋伯太空望遠鏡 (JWST)在昨天發表了5張正式科學照片，效果令天文愛好者如癡如狂，令人想要看到更多；就在等待之際，韋伯望遠鏡團隊又給了一張韋伯所拍攝的木星照片，它並不正式，但是竟然就能看到木星暗淡的光環。

科學警報(Science Alert)報導，這些木星照片，是韋伯望遠鏡調校設備時拍下的，是為了瞭解它跟踪太陽系中快速移動物體的能力。為此，韋伯望遠鏡拍攝了9個目標，儀器是近紅外相機(NIRCam)，使用兩種不同的濾光片來突出不同波長的光。

umm who else saw this in the commissioning report document?? 😍😍😍😍🤯🤯🤯🤯🤯https://t.co/AzwQCf6rat pic.twitter.com/nq13fxdsAM — Erin M. May, PhD (@_astronomay) July 12, 2022

在照片中可以看到木星以及它的3個衛星：木衛二(Europa)、木衛十四(Thebe)、木衛十六(Metis)，還有它僅有1道的暗淡星環。這效果非常驚人，木星環、木衛十四、木衛十六都過於暗淡與體積小，就連哈伯望遠鏡也無法拍攝到。

哈伯望遠鏡拍攝的木星，也可以拍到木衛2，但是星環就拍不到了。(圖/NASA)

這項測試證實，韋伯望遠鏡不但可以看透宇宙的邊緣，也可以觀測太陽系，這對我們觀測彗星、尋找凱伯帶天體，或是調查理論上的「第9號行星」都可輕鬆勝任。

總而言之，這組測試照片再次證明韋伯望遠鏡表現好的超過預期，我們期待在接下來能再看到更多精彩照片！