維持美滿婚姻的夫妻相處之道，除了互相包容、磨合之外，擁有契合的性生活也是非常重要的一環。一名人妻上網抱怨，已經有7年未曾和老公行房，讓她感到非常難過，直呼「想要又不能偷吃」。貼文曝光後，多數網友認為直接攤牌溝通，才能有效解決問題，除此之外，也有男網友提供精闢分析，點出男人沒性趣的3個因素。

一名人妻日前在臉書社團《匿名公社》中發文表示，和老公已經結婚多年，育有一名7歲的孩子，夫妻倆不僅分房睡，而且已經長達7年沒有發生過讓人臉紅心跳的互動，即便她已經穿上性感火辣的「必勝戰袍」請求開戰，冷淡的老公還是只想滑手機，甚至一靠近就躲開，完全無法點燃慾火。

貼文曝光後引發大量關注，網友紛紛表示「太厲害了，妳竟然可以忍7年」、「床上功課不交也是能訴請離婚」、「這種老公去哪找啊！要好好珍惜」、「會不會老公外面有男朋友了？」、「說不定妳的存在只是障眼法」，也有人認為夫妻間，最重要的還是需要溝通，「直接攤開來溝通，不說的話，就這樣一輩子吧」。

在眾多留言中，有男網友以同樣是男人的角度，仔細幫人妻分析，丈夫會拒絕行房的原因恐怕主要有3點，包括「小老弟無法抬頭、對女性沒有興趣、對性有心理障礙」，男網友直言，若以上3點都不成立，「十之八九，外面吃飽了」。