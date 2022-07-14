衛福部長陳時中投入台北市長選戰，竟說出「看到柯文哲執政，很心疼台北的孩子」，這句話讓中天《正常發揮》節目主持人丹申廣（原名王又正）爆氣開罵，與來賓謝寒冰同聲痛批陳時中充滿政治算計，明明是自己的責任還甩鍋給北市府。

丹申廣13日說：「陳時中出了本新書為選舉宣傳，我根本懶得理。」但陳時中在選戰工作會報上說，「看到柯文哲執政，很心疼台北的孩子」，他認為這句話無可饒恕、天怒人怨、罄竹難書、罪該萬死，「陳時中，你怎麼有臉、有膽提『小孩子』？你敢跟台北、台灣人提小孩這個族群？」

丹申廣(左)及謝寒冰(右)都聽不下去陳時中說的話，連番砲轟。（圖／取自《正常發揮》）

丹申廣爆氣怒嗆：「知不知道因為你的疫苗政策，有多少小孩子死於非命？你害多少家長失去身旁的唯一？害多少家庭天倫夢碎？還多少孩子在2歲、6歲就失去生命？根本來不及長大，還有多少孩子染疫造成終生後遺症。」當他看到陳時中說的話，「我真心覺得有人應該要下地獄啊！」

謝寒冰也不能忍：「當初就是你們千方百計不讓BNT進來，讓台灣疫苗都不夠，如果不是靠各方捐贈了2千多萬劑，到現在很多人可能還只打了第二劑；然後快篩，你之前死命擋，到後來知道擋不住了，才趕快把特許權給了綠友友，給那些殷實商人跟小吃店。」

「投藥這種東西你真的敢講？」謝寒冰接著怒嗆陳時中：「有多少人是因為你藥買得不足，死扣在那邊不肯發，完全錯過了投藥的黃金時間，很多人的性命就因為這樣喪失了。你自己號稱確診的時候，馬上就投藥了，其他平民老百姓有你這種待遇嗎？而你竟然還洋洋得意，真是夠了！你真的有把小孩子放在你的心上嗎？人家歐美去年11月就打兒童疫苗了，我們到什麼時候才買到？你們不是都說超前部署嗎？那為什麼隔了半年以後疫苗才來？怎麼好意思去講呢？」