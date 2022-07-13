由知名女星林心如親任製作人的夯劇《華燈初上》，將早期條通酒店小姐搬上螢光幕，受到全台觀眾熱烈歡迎，其中由吳慷仁「男扮女」飾演的美艷媽媽桑，播出時便曾一度造成轟動，近日有位膚白貌美的年輕老師「倚瑄」，就因外型部分角度神似吳慷仁走紅PTT，還被神出IG帳號，獻出白嫩水球走紅網路。

很有愛心的倚瑄老師深受國小學生喜愛。(圖/倚瑄 IG)

近日有網友在PTT表特PO出該位名叫倚瑄的老師和學童的合照，只見擁有出眾顏值的她，臉蛋猶如巴掌般大小，不時露出超甜美笑容，融化觀眾視線，對小朋友們親切猶如大姊姊般，讓學童在黑板大字寫下對倚瑄的祝福，不只如此，網友也挖掘到倚瑄老師多張火辣美照，不只辣妹裝就連比基尼都有得看。

倚瑄老師IG有許多比基尼辣照。(圖/倚瑄 IG)

實際翻開倚瑄老師IG擁有超多張美照，在她本人注意登上表特版後也發出驚呼聲：「蝦咪！發現自己上了PTT的版」，另外也不少網友留言撞臉《華燈》吳慷仁，讓她不禁笑著回應「留言吳慷仁的意思是我長得很像吳慷仁嗎？還是那個摸摸我」，只見她的臉型稜角分明、鼻翼尖挺有型，部分角度乍看真有些相像。

倚瑄老師本身也是位網美，不時拍美照給粉絲欣賞。(圖/倚瑄 IG)

倚瑄本人相當意外被說像吳慷仁。(圖/倚瑄 IG)

在網友看來，這名倚瑄老師噴發出仙女般的氣質，狂曬比基尼圖養眼誘人，紛紛直喊想重唸國小，直喊「老師我可以重讀國小嗎？」、「現在的學生好幸福羨慕」、「太扯了我都沒遇過這種老師」、「寶寶年輕的時候？(指吳慷仁)」、「皮膚白又很加分」、「吳慷仁演華燈初上嗎？」、「加上大奶真的是紅爆了」引起暴動。