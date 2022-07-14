年底台北市長選戰三腳督格局確立，含國民黨內部民調顯示，民調支持度依序為國民黨蔣萬安領先、台北市副市長黃珊珊與衛福部長陳時中；有媒體稱陳民調第一，國民黨發言人黃子哲質疑，這是照劇本演出的自嗨兼帶風向民調。

黃子哲表示，這份民調真的比九天玄女還玄，但也揶揄，若陳時中連確診案例都可「校正回歸」，那麼支持度同樣比照辦理也不足為奇。

該媒體報導稱該民調是由「雨晴民調公司」進行，支持度顯示陳時中獲25.8％領先，蔣萬安21.8％居次，黃珊珊18.8％最後。

黃子哲質疑，經濟部商工登記資料庫中，找不到任何一家已完成登記的「雨晴民調公司」，詢問民調業界也沒有人認識，難道這是一間不管是「雨天」還是「晴天」，都不存在的幽靈公司？

黃子哲表示，據悉該民調聯絡人為白邦廷，是英系智庫「台灣世代教育基金會」研究員，但專長是國防軍事或外交領域，非民調專業，與民調唯一連結是陳時中正是英系力挺與抬轎對象，難道這是自己人捧自己人的自嗨兼帶風向民調？

黃子哲也提到，一周前有份「屠龍路徑圖」會議紀錄外流，指出民進黨全代會前擬透過民調把陳時中變台北市最強，要操作棄蔣保黃，讓黃珊珊民調接近蔣萬安，不久前有份網路媒體民調便做出相同結果，如今這個民調也似乎按劇本演出。