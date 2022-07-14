英國統計局13日公布5月國內生產毛額（GDP）月增0.5％，優於市場預估的持平，扭轉4月的萎縮0.2％。主要是醫療保健與社會工作等活動帶動下，讓服務業產出月增0.4％所致。按迄5月底止三個月計算的GDP成長0.4％，高於預估的持平。