英國5月GDP月增0.5％ 優於市場預期 00:212022/07/14 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國統計局13日公布5月國內生產毛額（GDP）月增0.5％，優於市場預估的持平，扭轉4月的萎縮0.2％。主要是醫療保健與社會工作等活動帶動下，讓服務業產出月增0.4％所致。按迄5月底止三個月計算的GDP成長0.4％，高於預估的持平。 中鋼6月合併營收447.44億 今年單月次高 國安基金首在「萬點以上」進場護盤 他批劫貧濟富：悲哀 半導體、載板需求強 志聖Q2獲利創高 #GDP #月增 #英國 #持平 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新興市場基金面臨兩大壓力 04:102022/07/12 金融．稅務 對陸挑釁將趨零容忍 學者：日防衛預算將增至GDP2％ 13:382022/07/13 政治 萬海6月營收 衝史上第三高 04:102022/07/12 財經要聞 《戰艦世界》0.11.6版本更新釋出 英國主力艦進入搶先體驗階段 15:252022/07/12 科技 奧運金牌跑者驚爆真相：我是被拐來英國的奴隸 14:472022/07/12 體育 英國保守黨：新任首相9月5日出爐 11人爭大位 09:502022/07/12 國際 擺脫疫情陰霾 王品台灣6月營收創8年新高 16:452022/07/11 財經 6月通膨爆表！美股3大指數開盤下挫 道瓊跌逾300點 21:432022/07/13 財經 強森辭職後的英國政治 04:102022/07/11 時論廣場 《國際經濟》英國5月經濟意外成長 醫療、運輸好突出 15:492022/07/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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