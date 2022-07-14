谷歌母公司Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）12日向員工發出備忘錄表示，將計劃在年底前減慢招募和投資的速度。

他在備忘錄中說：「跟所有公司一樣，面對經濟逆風時我們也無法倖免。」

他認為跟過去一帆風順的日子相較，公司未來的經營將要以更惶急、更清晰目標和更渴求的態度去拼搏，因為全球經濟前景不明朗已成為首要注意的問題。

Alphabet的A股12日下跌1.4％收2,280.41美元，今年來累跌逾21％。其首季營收年增23％，成長幅度低於去年首季的年增34％；每股獲利24.62美元低於市場預估。本月26日美股盤後公布第二季財報。

Alphabet迄3月底止員工總數約16.4萬人，較去年同期增加17％。皮查表示公司第二季增聘1萬人後，還會有更多人將在本季入職。

他說，雖然年底前的招募速度將會減慢，但仍會在重要領域吸納人才。今明兩年的招募重心會放在工程、技術性和其他關鍵性的職務。

除了減慢招募速度，Alphabet在投資上將會更謹慎。皮查表示在部份投資方案上，公司會在投資出現重疊時做出整合並簡化流程。至於其他投資計劃，將會暫停開發和把資源重新調配至更優先的領域上。