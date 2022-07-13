名模洪曉蕾素顏肌密，全靠森美妍偽素顏底妝神器「白茶賦活保濕素顏霜」。（東森自然美提供）

森美妍白茶賦活保濕素顏霜。（東森自然美提供）

名模洪曉蕾不上妝也能擁有白皙女神光，智能校色素顏霜添加皇家級白牡丹茶與補水之王γ-PGA，保濕、潤色、防曬一次到位，搭配柔焦光感科技「智能校色素顏霜」， 賴床女孩也能展現輕透好氣色。

森美妍「白茶賦活保濕素顏霜」受到國家級大獎榮耀肯定，更連續兩年榮獲「國家品牌玉山獎」成為消費者守護肌膚、綻放光澤的安心神隊友。拒絕油光、只留水光，懶人最愛素顏霜一抹打造高級臉，每天想要多睡10分鐘，擁有一罐「白茶賦活保濕素顏霜」就能達成，保養的同時，也能擁有完妝後的美肌效果。