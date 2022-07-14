衛福部長陳時中正式投入台北市長選戰，立刻在網路掀起熱議，PTT八卦板鄉民搭上這波熱潮，有人問卦：「假如年底台北市被死忠拿下？」不少酸民嗨翻直呼「可以無限嘲諷天龍人」；也有人覺得「台北那麼藍」，還是看好國民黨台北市長參選人蔣萬安會獲勝。

陳時中確定參選台北市長，有網友在PTT八卦板PO文問卦：「假如年底台北市被死忠拿下？」「死忠」似是「時中」的諧音，其實也可一語雙關，與總統蔡英文曾對支持者說過「你們畢竟是死忠的」相呼應，不少人認為，陳時中身在防疫、心在選舉，有「吃碗內、看碗外」之嫌，負面聲浪不小，因為會投給他的選民，應以批評者常說的「死忠仔」居多。

鄉民對陳時中參選早不意外，針對假如陳當選台北市長的反應也可預期，「可以無限嘲諷天龍人」、「終於可以換台北被全台灣人恥笑了」、「終於不用戰南北了，因為一樣死忠」、「就笑他們智商低啊，真丟臉，首都」、「就笑啊 越來越像北韓」、「到時停電停起來 跟南部一樣暖」，酸度爆表。

也有不少人處之泰然或認真討論選情，「不怎樣啊，繼續上網發文看笑話」、「萬安帥哥不是很強嗎」、「台北市這麼藍，萬安帥哥穩的吧」、「日子還是要過啊，還能怎麼樣」、「崩潰一天給你看」、「想不到死忠怎麼輸耶，EE加持」、「黃33拿33%、章(指蔣)拿33%、死忠34% 險勝」、「塔綠班會在八卦高潮幾天而已」、「台北人還是有一定的智慧吧」。