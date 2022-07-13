天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天任命3名女性擔任梵蒂岡負責審查主教提名的辦公室成員，這是女性在天主教教會治理中擁有發言權又一項創舉。

教廷「主教部」（Dicastery for Bishops）負責監督天主教教會在世界各地管理教區的5300位主教中大多數人的工作。主教部成員包括樞機主教、主教，如今還有女性，他們定期集會，評估梵蒂岡駐各地大使提出的新主教名單。大使在與地方教會成員協商後，通常會為每個職缺提名3位候選人。

最後決定權仍在教宗手裡，他也可以繞過大使提出的候選人，親自提名然後由主教部審核。不過，將女性納入諮詢過程意義重大，這是對各方呼籲打破羅馬教廷全男性神職人員體系、讓女性在教會決策中有更大發言權所作的回應。

美聯社報導，梵蒂岡城國（Vatican City State）秘書長拉法厄爾．彼得里尼修女（Sister Raffaella Petrini）是3位新成員之一。梵蒂岡城國負責管理梵蒂岡博物館和梵蒂岡版圖內的其他行政部門。

另兩位是天主教母佑會（Daughters of Mary the Helper）前任總會長溫幗儀修女（Sister Yvonne Reungoat），以及天主教婦女組織世界聯盟（World Union of Female Catholic Organizations）主席莉婭（Maria Lia Zervino，非修女）。

由於基督的「宗徒」（apostles，即新教的「使徒」）都是男性，天主教將司鐸職位（priesthood，一般稱神父）保留給男性。儘管婦女承擔教會大部分工作，開辦學校、醫院且將信仰代代相傳，她們常抱怨自己在教會屬於二等地位。