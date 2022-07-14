外媒報導，印度財政部13日發表聲明指出，印度稅收情報局（DRI）調查發現，OPPO逃避關稅近5.51億美元，已向OPPO印度公司發出通知，要求繳納稅款。

界面新聞報導，上述聲明表示，印度調查人員發現的證據顯示，OPPO「錯誤地對部分用於生產手機的進口產品使用關稅豁免」。此外，在計算進口貨物的交易價值時，並未包括支付的特許權使用費。聲明又指，印度稅收情報局建議處罰OPPO、OPPO印度公司及相關員工。

OPPO印度公司在電子郵件聲明中回應，對印度政府聲明中提到的指控有不同看法。OPPO印度公司相信這是一個全行業的問題，許多企業正在努力解決。OPPO印度公司將針對通知給出答覆、提出觀點，並將和相關政府部門進一步合作。

OPPO印度公司表示，OPPO印度公司是一家負責任的企業，相信謹慎的公司治理架構。OPPO印度公司將採取這方面可能需要的適當措施，包括法律規定的任何補救措施。

印度政府此前對一系列在當地的中國企業展開新一波調查，其中包括小米、中興與vivo，印方指稱上述公司「涉嫌財務行為不當」。

第一財經報導，近期印度政府部門持續對各種中資企業進行稅務調查。ICEA（印度手機與電子產品協會）6月曾發信給印度政府，針對印度執法部門對手機企業的執法行動表達不滿，直指這些行動造成行業「深度且沒有必要的恐慌」。