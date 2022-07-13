香港賭王何鴻燊的三房女兒何超蓮，除了有高學歷，還有姣好的外貌，曾被譽為「全球最漂亮千金」。儘管家財萬貫，何超蓮的作風卻很親民，近日她在社群分享和友人到路邊攤用餐的照片，狂讚螺獅粉好吃，還親自回覆網友的留言，一點都沒有千金的傲氣。

何超蓮昨（12日）在微博PO和男友、朋友吃路邊攤的照片，畫面中，她戴著帽子，身穿黑白相間的上衣和熱褲，露出纖細的美腿，並對著鏡頭開心地比剪刀手，皮膚白皙、氣色紅潤，狀態和心情都很不錯。

何超蓮面前的木頭桌則擺了一盤盤的吃過的佳餚，她開心地表示：「小可愛們推薦的螺獅粉店好好吃，有被香到哦～」讚賞螺螄粉真的很美味；網友紛紛到底下留言，何超蓮一一回覆，透露夏天吃螺獅粉很爽快，並公開所在地為廣西桂林陽朔縣。

何超蓮享用路邊攤美食，讚螺螄粉真的好吃。（圖／微博@ 何超蓮）

網友拍下何超蓮和男友、朋友吃路邊攤的照片。（圖／微博）

此外，有網友也在當天巧遇何超蓮，拍下他們一群人吃路邊攤的模樣，可以看到何超蓮的大陸男友竇驍也在身邊，小倆口儘管都是公眾人物，但穿著都很低調、樸素，也像一般人一樣吃路邊攤，絲毫沒有明星架子。

事實上，何超蓮曾分享創業過程中，因為自己出身顯赫家族，不被房東接受減租金的要求，反而還被揚言加價，讓她相當委屈：「為什麼要因為我的家庭背景這樣對我。」結果回家跟媽媽訴苦，對方跟她說因為家裡面有錢，這就是原罪。