不少保守的長輩，認定只要孩子玩電腦都是不乖、壞習慣，在國外也仍有這種家長。一名電競選手正在打比賽，卻突然被老爸喝令關機出門，他拒絕後老爸竟抓狂，將整台電腦都砸爛，氣得他邊哭邊PO上網，引發熱議，不僅吸引知名電競直播主關注，連廠商都出手救援。

時間發生在7月9日，美國一名《要塞英雄》的小選手「rem」正在進行線上資格賽，只差一步就能爭取到決賽門票，未料比到一半，父親突然無預警要求他在2分鐘內關機收拾好，準備出門去親戚家，rem表示他正在比賽，無法中斷，沒想到父親竟然暴怒，將他的電腦以及螢幕全部砸爛，他拚死搶救電腦，最後只救回顯示卡。

mid fncs nice bro pic.twitter.com/qXBWwg87kS — rem (@remedyfv) July 9, 2022

rem將電腦「殘骸」PO上網，哭著說實在不懂父親是在做什麼。知名電競直播主Jake Lucky看到後分享影片，並親自聯絡rem詢問狀況。rem也補充，買電腦的錢全都是自己一點一滴努力賺錢存下的，父親完全沒出錢，事前也沒通知他要出門，卻直接把電腦都砸爛，現在2人完全處於冷戰狀態，把對方當陌生人。

影片曝光後，吸引廣大網友關注，不少人大罵「有這種垃圾老爸真悲哀」、「20年後，父親就會很疑惑，為何兒子都不來看自己」、「還是一堆長輩，覺得小孩打電玩就是學壞」、「如此具有亞洲精神的爸爸令人敬佩」、「小孩在打比賽耶，都不先問的嗎」、「連行程都不問就暴怒，沒救了」、「一堆家長還以為是20年前單機遊戲，說暫停就能暫停」。

後來經由Jake Lucky牽線後，電腦廠商二話不說，決定直接贊助rem一台全新電腦，另一家廠商也給出同樣贊助，更嗆「如果你的老爸下次再把它砸爛，就輪到我們處理你老爸了」，被網友推爆，但也有人質疑廠商要怎麼處理老爸，對此有內行表示，廠商做這種贈送舉動時，名義上會用「免費測試機」提供，因此所有權還是在廠商，若老爸仍然選擇砸爛電腦，到時候就會吃官司。