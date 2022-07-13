英國和美國智庫指出，在烏克蘭東部進行數個月的消耗戰後，俄烏雙方皆蒙受巨大損失，讓俄軍近期暫時放緩進攻腳步；但其稍後預計針對頓內茨克（Donetsk）的進攻，以及烏軍在南部刻松（Kherson）的反攻，可能「在很大程度上決定整場戰爭的結果」。

美國「有線電視新聞網」（CNN）13日報導，戰爭初期於基輔攻勢遭遇失敗的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），迫切希望控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區，以挽回自己的面子。並終於在緩慢而血腥的攻勢下，於7月初拿下整個盧甘斯克（Luhansk），可能自認達成一半的目標。

不過「皇家三軍研究所」（RUSI）研究員布朗克（Justin Bronk）表示，近3個月的戰鬥讓俄烏兩軍蒙受巨大損失，皆已接近「筋疲力盡」；「戰爭研究所」（ISW）指出，在拿下盧甘斯克後，俄軍雖仍維持對烏克蘭各地的空襲，但地面攻勢卻明顯放緩。

此事對雙方顯然都有好處。俄軍進攻能量消耗殆盡的地面部隊需要休息、補給或重組，否則沒有能力再繼續發動大規模攻勢；烏軍除了鞏固剩餘頓內茨克領土的防禦之外，也抓緊時間接收與熟悉西方世界提供的新武器裝備。

但這只是暴風雨前的寧靜，分析家們認為，下一階段的全面戰鬥將「在很大程度上決定整場戰爭的結果」。2014至2015年曾在頓巴斯擔任停火觀察員的「國際戰略研究所」（IISS）資深研究員普里（Samir Puri）表示，為拿下整個頓內茨克，俄軍接下來的主要目標預計將是斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk），而其可能與北頓內茨克（Severodonetsk）和馬立波（Mariupol）一樣被炸成廢墟。

「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐洲項目主任伯格曼（Max Bergmann）認為，烏克蘭將繼續頑強抵抗，盡可能讓俄軍付出代價，但也不會盲目死守。與此同時，發生在其他戰線的事件也可能破壞俄軍的頓巴斯攻勢，包括烏軍於南部似乎有所進展的反攻；布朗克指出，若烏軍在刻松取得突破，將為俄羅斯帶來「天大的麻煩」，因為這會影響俄軍本就問題重重的補給線，並切斷俄羅斯通往克里米亞半島的地面通道，大大提振烏克蘭的士氣。