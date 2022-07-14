民進黨選舉對策委員會10日建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，在參選聲明稿提到「台北這個城市的發展已經停滯太久」，前民進黨立委郭正亮預期，陳時中未來還會不斷講錯話，什麼超前準備都沒有，當個屁市長！「台北市讓你治理就完蛋了！」

民進黨選舉對策委員會10日建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中在參選聲明稿提到「台北這個城市的發展已經停滯太久」，前民進黨立委郭正亮12日在朱學恒直播節目中認為，這樣講「當然錯誤」，因為這種話誰都會講，顯示陳時中對台北市沒有看到比較大的深刻問題！

郭正亮分析，陳時中應該講更深刻一點，譬如「停滯」在哪裡？為何他不能講？他如果講了，就要提出「解方」，譬如若是說台北市的房子6成以上（屋齡）都超過30年，意味著要做大規模都更？別人就會問要怎麼做？

郭正亮直言，陳時中現在是防疫指揮官，對他的詢問都客客氣氣，等陳時中卸任那一天，變成候選人，沒有人跟他客氣！而且也不能閃躲！到時候保證問題一大堆！「我有預感，陳時中參選第一個禮拜，民調恐怕就是最高！」「後續如何拉高？」

郭正亮解釋，民進黨提林智堅和陳時中，等於賭一個很大的風險，第一個就是兩個月之後台大報告出來怎處理？如果對林智堅不利或是對林智堅有利，是不同的傷害！對陳時中就是祈禱8至10月沒有重大疫情，否則民眾會回想，陳時中是防疫指揮官，怎可以落跑去選舉？

郭正亮強調，陳時中連「自由業」用詞都不準確，就可以預期他未來還會不斷講錯話，且第一次看到候選人才確定要參選，一天就被一堆貼圖淹死，現在每天收到陳時中的貼圖超過10張！什麼超前準備都沒有，當個屁市長！「台北市讓你治理就完蛋了！」黃珊珊一定跟陳時中對殺，「你當時怎麼欺負台北市的！」