台北市副市長蔡炳坤日前在餐敘時突然腦中風倒下，目前在加護病房觀察；台北市長柯文哲表示，蔡病倒前對於文化部長李永得的台博館土地租金爭議憤恨不平，無法接受遭栽贓；李永得13日表示，若柯文哲拿得出備忘錄，他就把頭給柯，此話一出立即引爆PTT鄉民嗨翻推文。

對於李永得提到備忘錄一事，北市府回應，7月8日蔡炳坤和文化部政務次長蕭宗煌討論後，該案已解決列管，有會議紀錄。北市府發言人陳智菡表示，「一個文化部長可以講出這麼野蠻的話，我也挺訝異的」，北市府5月11日已公告把台博館土地變更地目為保存區，才能把整塊土地移交給台博館；這案不只會議紀錄還有備忘錄，雙方合意解除列管事項，這個案子已經解決了。

PTT鄉民看到李永得的「頭給你」一說，立即聯想到金庸武俠小說《笑傲江湖》裡被斬頭的「梁發」，紛紛嗨翻推文：「說得好 我文化部…（梁發的最後一句話是：「說得好，我華山派」）」、「來看戲」、「公子獻頭啦」、「等等又要說文解字了」、「不要跟那個曲棍球一樣耍賴，像個男人」、「暗黑兵法，永得獻頭！」、「曲棍球吞了嗎？雞排給了嗎？想太多」、「不愧是死忠的」、「拿刀來、拿刀來」、「笑死，頭呢？」、「來啊，最愛看塔綠班硬凹」。