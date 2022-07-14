每逢外出旅遊度假，都希望有好的住宿體驗，就有網友分享自己喜歡住飯店，享受度假的感覺，但飯店設備五花八門，讓他好奇「房間有什麼會很加分」，引起眾人熱議，不少人也提到1地雷設備，好壞感受差很多。

原PO在Dcard發文表示，自己喜歡沒事就去住飯店，喜歡不睡家裡出去度假的自由感，在住過的飯店當中，都有發現很加分的東西，像是空氣清淨機、除濕機、高級吹風機、網路電視，好的體驗會讓人想要再二訪甚至三訪，也好奇發問「飯店有哪些東西最加分呢？」

貼文引起網友留言分享，「小冰箱有免費的氣泡水跟清酒，並附贈迎賓水果跟蛋糕」、「高級的吹風機」、「浴室乾濕分離、免治馬桶、大尺寸電視」、「藍芽喇叭真的超加分」、「之前去住過一間有按摩椅的」、「冰箱的間隔夠高可以直接冰手搖杯，有化妝鏡而且有檯面放東西」、「化妝台的燈是白光，我就整個超加分」、「按摩浴缸，最好浴缸旁邊還有小電視」。

綜觀網友意見，許多人都對吹風機好不好用十分在意，「對女生來說絕對是好的吹風機」、「吹風機是達X牌按壓式的那種，我真的會很火」、「非壁掛吹風機，吹到手酸跳掉都還沒乾」、「不是那種達X牌黏在牆上的都是好旅館」。