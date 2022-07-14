這批花生看起來比較好吃！有男子分享重機女車友賣花生照片，並表示「現在賣花生都這麼拼了，騎重機去坪林賣？」；原PO分享的照片中有2名重機正妹，不吝嗇露出豐滿上圍，1位手拿著賣花生的牌子，寫著3種口味，另外1位重機正妹則拿著2罐花生展示，然而拿花生罐的正妹IG也曝光了。

一名男子在臉書社團「騎車環島趣」發文，並上傳2張照片，照片中有2位上圍豐滿的重機女騎士，1位拿著賣花生的牌子，牌子上寫著「香酥花生」並另外寫上「梅香、芥末、香辣」口味，也標上每瓶價格，另外1位重機妹則拿著2罐花生展示；原PO也在貼文寫下「哇塞！現在賣花生都這麼拼了，騎重機去坪林賣？車友們快來買花生喔！」。

照片一出，網友紛紛留言表示「感覺很香，我說花生」、「不是啊！一定要這麼穿才有人買喔？」、「吃花生，好事會花生」、「我老婆，不讓我去買」、「看起來生意應該不錯喔！」、「喚醒了我吃花生的強烈慾望」、「花生看起來厚實飽滿」、「這...花生什麼事？」、「為什麼她的花生看起來那麼好吃」、「突然間很想吃花生」。

然而，拿著花生罐的重機妹IG也曝光，她在IG發文寫著「今天在坪林牌樓當小販賣花生，感謝購買」，並放上自己的自拍照，以及3罐不同口味的花生擺在重機車尾上；該重機妹名叫「周妍」，喜歡把自己騎重機，以及與重機合照照片PO在IG上，也吸引1萬多名粉絲。