大陸四川甘孜藏族青年丁真（丁真珍珠）2020年11月以一部抖音短片爆紅，充滿野性又滿滿少年感，讓他瞬間成為各大節目爭相邀約的對象，更被譽為當年的「寶藏男孩」；不過，丁真爆紅後工作量激增，更被發現外貌累到劣化成大叔樣，日前他在微博曬出在馬背上的英姿，粉絲感動地說，「馬背上的真真最帥氣」。

現年21歲的丁真在2020年11月去親戚家吃飯，接受一名攝影師胡波拍攝，胡波把拍攝丁真的7秒影片上傳到抖音，瞬間在網路上瘋傳，和他相關話題量多達50億，甚至連外交部發言人都特地發文宣傳丁真，超高人氣肉眼可見；之後丁真不僅拍紀錄片，成為家鄉理塘縣旅遊形象大使，還受到各大實境秀節目邀約，被譽為2020年「寶藏男孩」。

丁真（丁真珍珠）在馬背上彷彿直接回春到2020年的他。(圖/ 摘自理塘丁真微博)

豈料，丁真爆紅後工作邀約接踵而來，先前參加公開活動時被發現面容憔悴，有抬頭紋又發福，被質疑累到外貌急速劣化成大叔，讓眾人很震撼；儘管當時有鐵粉指出，丁真是因為下山醉氧才造成臉部浮腫，還有照片角度問題，本人還是稚氣的少年，但也讓外界開始好奇「丁真快樂嗎？」。

日前丁真在微博曬出在馬背上的英姿，粉絲感動地說，「馬背上的真真最帥氣」。(圖/ 摘自理塘丁真微博)

平時丁真都會在微博分享各種工作花絮照，或是介紹家鄉有多美好等資訊，日前他難得曬出在廣大草原上的帥照，騎在馬背上，擺出各種姿勢，意外發現丁真臉上表情笑得格外燦爛，彷彿看到2020年那個寶藏男孩；粉絲看到在草原上的丁真都很感動，「騎馬的你最迷人」、「馬背上的真真最帥氣」、「夏天的草原，騎馬的少年，是我們愛的少年」。