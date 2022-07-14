近年房價節節上升，對於首購族來說，買房是一項沉重的負擔。根據實價登錄資料顯示，全台近一年漲勢明顯，平均漲幅超過一成，台南、高雄等地甚至漲逾二成，導致許多想要買房的年輕人只能望「屋」興嘆。

「名軒海樂地」位在新北市淡水區，正對淡海輕軌V11站，周遭擁有家樂福商圈、沙崙商圈以及馬偕商圈，交通條件與生活機能俱佳，深受購屋族青睞。「名軒海樂地」為了力挺年輕人成家買房，推出「季季抽圓夢購屋金」活動，並於活動記者會當天，抽出第一季首位海選幸運兒，往後每週均會抽出新的海選名單，每一季則會再從全部的海選資格名單中抽出一位得獎者，由名軒海樂地提供38萬購屋金，讓得獎的幸運兒輕鬆買房，安心成家。

「名軒海樂地」位在新北市淡水區，正對淡海輕軌V11站。(圖/中時新聞網攝)

凡是「名軒海樂地」已購客均可參與海選資格抽獎，越早購屋的民眾，中獎機率越高，每一次的抽獎皆會以網路直播方式進行。除了抽獎之外，同時加碼捐助家扶基金，幫助一名家扶小朋友一整年的生活費，讓買房變得更有意義；此外，38萬購屋金海選資格客戶除了擁有當季的38萬圓夢購屋金抽獎資格，還會再獲得精美家電。

「名軒海樂地」加碼捐助家扶基金，幫助一名家扶小朋友一整年的生活費。(圖/名軒海樂地提供)

綠堡機構-寶穎廣告 蔡季㚬董事長表示：「在目前面對疫情和通膨的環境下，我們知道買房不容易，面對每一個渴望成家夢想的客戶，我們綠堡機構更希望把這份真心，擴大到整個社會，此次活動不僅一次，我們還會延續幸福舉辦第二季的海選，讓每位住戶都能感受到我們濃濃的誠意與祝福。」

記者會更將主軸定調為「城市、建築、地景、新藝界」，特別邀請李再鈐等七位中日當代知名雕刻家與藝術家，於1800坪中庭水花園，耗資千萬打造以「花卉、靜物、海洋、山城」為主題的裝置藝術。而「名軒海樂地」建築設計亦結合藝術，將建案提升至更高層次，民眾購買的不只是房子本身，而是給予下一代充滿美感的生活環境，讓日常出入的空間成為藝術地標。

此外，活動當天特別邀請旅遊達人「林龍」舉辦「淡水哪裡趣」講座，帶領會眾重新認識淡水之美，並介紹搭乘輕軌一日玩透淡水，而這些內容也會實地拍攝成旅遊影片，作為淡水輕軌小旅行的最佳攻略。

未來，「名軒海樂地」將配合暑假假期，於8月中旬舉辦納涼藝術祭，將藝術融入生活，現場還會有文青市集與公益活動，邀請您來海樂地共賞藝術、做公益、遊市集。