全球晶片市場景氣反轉的雜音，個人電腦、智慧型手機等消費性電子產品首當其衝，此外，有分析師認為，汽車晶片依然有「Overbooking」重複下單超賣的隱憂，實際需求可能不如訂購量這麼高，如果汽車製造商停止買新晶片，開始消耗庫存，問題會變得更加棘手。

CNBC報導，金融服務機構Jefferies分析師Mark Lipacis在7月初的報告曾提到，雖然晶片業的主管與分析師都無法確定全球有多少晶片庫存，但第一季主要電子設備製造商的庫存都創下新高，前一次出現類似狀況是在2000年網路泡沫發生前。

目前市場普遍認為，消費性電子產品的供應鏈將是第一個受影響的族群，金融機構Baird半導體資深分析師Tristan Gerra就提到，低階的智慧手機將會受到經濟衰退的打擊，而汽車晶片與數據晶片的需求有增無減，狀況算相對穩定。

不過，金融機構Bernstein的分析師Stacy Rasgon則認為，汽車行業訂購的晶片數量遠遠超過實際需求，而這種趨勢並沒有緩解，如果這些汽車製造商停止購買新的晶片，並開始消耗庫存，問題會更難解決。

此外，Wedbush分析師Matt Bryson提到，晶片業受到供過於求影響最小的會是蘋果的供應商，如全球最大晶圓代工廠台積電，市場對高階的蘋果產品需求還是相當大。