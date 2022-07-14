近期半導體產業面臨庫存去化問題，有網友發文指出，這次科技業很明顯要走下坡了，是否會對新竹周邊房價造成影響引發關注，他認為竹北房價雖然不至於跌，但確定要盤整多年。其他網友則認為，如果科技業開始裁員或是放無薪假，對房價影響比較大。

一名網友在PTT房屋板發文指出，這次科技業很明顯要走下坡了，舉例像是臉書母公司今年招募工程師人數預計大幅減少3成，三星更是庫存爆炸，連龍頭廠台積電都傳出被客戶砍單，引發其他網友討論，科技業走下坡是否對新竹房市造成影響。

網友紛紛表示「如果大廠要裁員才會有影響」、「走下坡？開始裁員還是放無薪假了」、「科技廠今年獲利一定沒有去年好，但是也不置於很淒慘，會修正持平幾年吧，至於房價，考驗蛋黃蛋白區的時刻到了」、「當初也沒人料到台積電會跌到450元以下」、「覺得科技業會一直這麼爽的，應該沒經過08年金融海嘯那波」、「打通膨最有效的手段就是先打消費需求，科技業在這波也不是衰落，就是逐漸回到原本那樣而已」。

也有網友分析「升息+科技股大跌+價格來到高檔，房價回檔個10%差不多」、「如果聯發科有裁員，房價至少跌20％」「竹科目前是沒到很慘，但很多人因此不敢出手是真的」。

好房網引述全球居不動產情報室總監陳炳辰說法指出，目前整體房市受升息、疫情等利空罩頂，分析竹北、新竹市這類過熱區塊，房價過高甚至有建案喊到6字頭，未來恐有回檔空間，下修一成都有可能，值得留意。