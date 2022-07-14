日前TVBS民調中心公布台北市長選戰民調，陳時中支持度是18％，導致「陳時中會成為下一個姚文智？」成為近日政壇討論話題之一。對此，前立委沈富雄12日就點出了這次年底台北市選舉和2018年台北市長選舉不一樣的地方，他認為關鍵在於「黃珊珊」，只要她能夠吃到綠的票，蔣萬安就平安了，引發討論。

沈富雄12日在網路節目《少康戰情室》中表示，這次年底台北市選舉「黃珊珊把自己搞得沒有色彩，或是這個色彩亂掉了」，「這對蔣萬安是好的」，因為黃珊珊的表現在柯文哲之下，可是黃珊珊的團隊表現得比陳時中好，所以現在「黃珊珊去吃掉綠的票了，黃珊珊能夠吃到綠的票，蔣萬安就平安了」。

沈富雄更認為，現在「陳時中的心中，沒有台北人」，陳時中的心目中只有柯文哲，沈富雄更說「他現在奉中央的命令，要跟柯文哲搗蛋，就是要跟柯文哲過不去」，因此陳時中才不會在乎在柯文哲治理下的台北人民，是因為現在要選台北市長了，才忽然間才對台北人很重要。