民進黨徵召衛福部長陳時中參選台北市長，藍、綠、白「三腳督」態勢正式成形。前立委郭正亮12日分析了台北市現在「三腳督」的狀況，更點出了致勝關鍵在於「誰的票數能夠拿到比35％多一點」，就有機會當選台北市長，引發討論。

郭正亮12日在「宅神」朱學恒的直播中提到，他認為台北市的選局接下來可能會發生一種狀況，就是「黃珊珊和陳時中對殺防疫，結果蔣萬安被晾在外面」，郭正亮坦言，黃珊珊其實有2個優點，首先是「戰鬥力爆棚、會抓到重點」，再來就是「黃珊珊對台北市的實際狀況很熟」，他更預測，黃珊珊開始對陳時中肉搏戰時，老實人蔣萬安就會被晾在外面。

郭正亮更認為「選舉要有中心思想，才能吸引選民，最後還要能打動人心」，蔣萬安不能參戰力這麼低，他呼籲蔣萬安「人要入局，你是局中人欸」，要有強而有力的立場才可以。

最後郭正亮認為，「這一次選舉搞不好沒人拿到40％的票數」，更爆出要贏的關鍵在於，「現在誰能搶先拿到35％的票，不過35％的不足以當選，還要再高一點點才能當選」，郭正亮也說，這個局蠻有意思的，有待觀察。