馬來西亞超人氣網紅韓曉噯(本名林慧珊)，擁有出眾外貌和逆天魔鬼身材，言語風格幽默風趣，受到不少粉絲喜愛，近日卻親口證實罹患罕見疾病，甚至血壓一度跌至70上下，讓她一度昏睡不醒，哪知卻意外鬧出烏龍，有許多粉絲無以為韓曉璦因病離開人間，讓人明明就好好的她既好氣又好笑，直喊誤會。

韓曉曖12日在社群曬出手吊點滴的入院照，坦言已經生病一個星期，真正病因還檢查不出來，但目前確定並非新冠或任何流感，「血壓一直跌又突然發燒，早上又醒不來，護士一直叫我」直到13日白天才知道病因，證實罹患叫「病毒性出血熱」的疾病，並解釋一般人症狀較為輕微，只是她血壓曾跌至70，可能會面臨休克風險。

韓曉曖發限動透露因病半夜發燒。(圖/韓曉曖 ig)

韓曉曖生病消息一出，被網友誤會已經病逝。(圖/韓曉曖 fb)

後來她患病的消息經馬國某媒體報導，標題名為「韓曉曖驚爆患罕疾，血壓跌至70昏睡不醒」許多粉絲看見標題後，難過以為年輕的她已病故，紛紛在該媒體留言區刷上一排「阿彌陀佛」，盼望她能在西方極樂世界過好日子，讓剛睡醒的韓曉曖看見留言後，火速在粉專澄清「我剛睡醒看到什麼了呢」十分有趣。

為此，韓曉曖也進一步解釋，「在我身體內的病毒是，病毒性出血熱（viral hemorrhagic fever），我對於這病毒的了解大概就是名字很帥，謝謝大家」而從她澄清未生病的露面聲明背景中，確實氣色精神都很好。她也幽默透露，「大家的阿彌陀佛可以去家附近的神廟拜一下，或去佛堂靜坐一下」要大家放下心來。