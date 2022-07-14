換了位置就換了腦袋果然都是真的！一名男網友表示，自己因為英文差，薪水比後進的學弟低了4000元，學弟的說話口氣也從一開始彬彬有禮，到後面直接開嗆，他貼出LINE對話紀錄後，讓許多網友看傻眼。

男網友在Dcard發文「因為我英文爛所以少領4000元」，並附上兩張LINE對話截圖，後進的學弟從剛進職場時，對他說話相當客氣，不斷詢問問題，而他也都認真回答，甚至直接動身到對方家中教學。

未料在學弟逐漸闖出成績加薪後，對他的說話態度完全變調，該交的資料不但沒交，對訊息已讀不回，期限快到才開口要求原PO幫忙寫，更嗆「啊我就在忙案子啊」，讓他相當傻眼。

原PO表示，這名後輩是他的大學學弟，透過系上老師而認識，他看學弟英文不錯，於是便遊說長官，讓學弟進入公司，兩人一開始相處也相當愉快。但到後面，學弟開始逐漸展現才能，讓長官相當喜愛，都指定學弟接應外商，不斷升職加薪，如今薪水已經超過他4000，卻也因此「性格大變」，對他都非常不客氣。

不少網友也看傻：「這反差也太大了」、「真的是同一個人嗎」、「換了位置就換腦袋果然都是真的...」、「不是學弟變了，只是本性露出來而已」、「要看清一個人的本性就是看他如何對待他認為地位比他低的人」；但也有人認為，原PO連抱怨文都打得七零八落，反嗆「我覺得不是你英文不好的關係」、「連抱怨文都不知道在表達什麼，我是你學弟也看不起你啊」、「不要以為自己把人家領進門就很厲害」、「老闆會器重學弟不是沒原因的...」。