日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，在廣播上提到年底的選情，評論國民台北市長候選人蔣萬安特別值得留意，並且提到「獨裁者子孫回巢全世界關注」。對此，中華戰略學會研究員張競表示，先不論兩蔣該是什麼形象，日本政界有多少人是二戰戰犯的後代？要是也用這個角度分析日本政治人物，又做何感想？

張競在接受中時新聞網請教時提到， 日本戰後的多位政治人物，不少人是涉及侵華戰爭、太平洋戰爭的戰犯後代，要是照他的邏輯，那就是「侵略者子孫回巢引起關注」，是不是也就可以上綱上限成軍國主義再臨?

此外，做為派駐國外的特派員，應該是以超然的角度去報導當地國的消息，其主要受眾應該是以本國為主；但是矢板明夫在台灣的表現卻一直不是如此。事實上他在台灣媒體上的發言，與他在產經新聞的報導幾乎是兩回事；比如他在台灣媒體上提到賴清德赴日，參加安倍晉三的家祭一事，提到「岸田文雄首相咬牙發簽證」，然而這麼重大的「獨家說法」，卻不見於他在產經新聞的報導，是不是這麼離譜的說法，不能讓日本人看到。

張競接著分析， 日本有提供台灣免簽的待遇，那麼賴清德持外交護照去日本，理應也至少有個免簽證的同等待遇才是，怎麼岸田首相突然屈就成了海關小吏，在考量是否同意賴清德入境？還需要「咬牙決定」。這一切，全日本都不知道，只有特派在台灣的矢板明夫一個人知道，也實在過於離譜。

最後，張競表示他實在很懷疑，產經新聞知不知道他們的台北支局長已涉及他國政治甚多？難道是產經新聞的枱面下任務?是不是仍然對台灣仍然抱有領土野心?