文慧如近來推出第二張創作專輯《還原》，14日釋出第二波主打〈Crush on you〉MV，文慧如化身陷入「車禍現場」的花癡，儘管發生事故仍沉浸在戀愛的幻想中恣意舞動，見「愛」不救，她逗趣招認：「我內心確實偶爾會犯一點小花癡，但絕對不會這麼超過。」

談到曾遇過的「車禍現場」，文慧如分享某次騎著滑板車，一個重心不穩竟正面朝地「自摔」破相，隨後導致許多工作喊卡，她更分享，前年和朋友們出遊，經過兩側都是攤販的窄巷也遇驚魂：「開著車忽然『碰！』一聲，大家都感覺車子好像輾過東西，旁邊的阿姨一邊叫一邊敲我們的車門，全車的人都嚇壞了，想說是撞倒人或小動物。」

他們趕緊拉下車窗才發現，原來「受害者」是顆冬瓜，一行人才鬆一口氣，她說：「因為那顆冬瓜被我們輾爛，最後還付了200元買下它以示歉意。」有趣的是，攤販阿姨最後還從自己的攤子拿了幾顆蓮霧送文慧如和朋友們，讓大夥直呼：「真的是又荒唐又溫暖的意外。」