俄烏戰爭爆發後，歐美各國聯手對俄羅斯進行經濟制裁，初期雖有震撼效果，但時間一久，全球通膨惡化、能源飆升也為全球經濟蒙上陰影。普丁日前還因此警告西方，如果進一步制裁俄羅斯，全球能源飆升與通膨可能會失控。但是，普丁表面強硬，陷於戰爭泥淖的俄羅斯經濟還能撐多久？俄烏戰事膠著以來，俄官方已封鎖經濟數據，外界難以了解其實際情況，一旦在黑幕中發生劇變，其結果將讓外界大為意外。

官方發布經濟統計數據是一般人與企業用以瞭解社會經濟情況的重要工具，並藉此調整其經濟活動與財務規劃。不過，俄羅斯自2月底對烏克蘭開戰，最初認為會很快迫使烏克蘭投降，不料戰事陷入膠著，從4月以後俄羅斯官方就不再公布其經濟社會的統計數據，一些市場經濟研究人員自此墮入黑幕中，對經濟活的預測評估都無法進行。西方經濟專家認為，俄羅斯封鎖經濟數據應該是不想讓外界了解其真實情況，同時也以此維持俄羅斯社會對烏克蘭戰爭的支持。

普丁對內高壓統治，但社會仍有不少反對聲音。圖為俄羅斯在聖彼得堡召開國際論壇時，在場外抗議的青年遭警方逮捕。（圖／美聯社）

俄羅斯從4月起限制了對所有對外貿易統計數據的訪問，雖然如此，從俄羅斯國家統計局最後幾次公布的工業生產數據，也能大致了解俄烏開戰初期的實際情況。官方公布的4月經濟數據中，與前一年同月份相比，汽車製造業下降 85.4%，電梯產量下降48%，洗衣機下降59%，冰箱下降46%。在進口方面，各種汽車與相關設備一向是最大宗，約佔進口總額接近半數，有6成以上來自於歐美國家，但新車銷售量卻暴跌83.5%。

雖然封鎖經濟數據讓外界無以窺知實情，但也會影響提供俄羅斯關鍵零件與技術的外商，以及依賴外國供應鏈的俄企。俄羅斯海關總署表示，他們為各種商品的與物資設定保密級別，同時也藉此對一些可能違反禁運令的西方國家提供掩護，例如哈薩克或土耳其，以及其他持續進口俄羅斯石油與天然氣等能源的國家。

普丁與土耳其總統艾爾段（右）關係不錯，外界都認為土耳其暗地裡協助俄羅斯躲避制裁。（圖／路透）

在西方國家制裁俄羅斯後，外界也非常關注其國際儲備的動向。3月底俄官方更新了總量數據，但未詳列分類，當時西方凍結對俄羅斯存放在西方國家銀行總數約3000億美元的外匯，據說相當於戰前的一半，而黃金與人民幣則都在俄羅斯央行手中。而為了不讓西方獲得俄國國內經濟訊息，俄政府已允許俄企年底之前停止發佈數據，也不再要求銀行提供會計準則規定的營運數據，養老基金和保險公司等金融機構管制訊息發布，俄聯邦航空也不再公布機場客運量與貨運量。過去常態性公布的政府預算支出與財務報告，從5月起也列為機密。目前已知，5月的軍事支出6300億盧布，較4月2750億盧布增加了130%，在此之後的數據則付之闕如。

至於塔斯社、俄羅斯衛星通訊社等俄羅斯官方媒體，基於戰爭的需要，總是發布一些極為誇張的、對俄羅斯極為有利的訊息，大陸官方媒體與民間自媒體則樂於轉載這類報導，其目的倒不是要為俄羅斯做宣傳，而是對俄方有利的消息確實在大陸目前的媒體市場上更受歡迎。

俄烏戰爭開打後，石油天然氣等國際能源價格飆升，普丁對西方國家發出警告，認為這是對俄羅制裁所造成的負面作用。圖為俄羅斯出口的液態天然氣。（圖／美聯社）

據外媒指出，俄羅斯統計局一向遵循克里姆林宮的意思來發布經濟數據，西方國家對其可靠性的質疑越來越多。2020年新冠疫情大流行期間，為了減少數據對社會造成衝擊，俄羅斯統計局甚至選擇在夜間發佈數據，如果是特別敏感的訊息，甚至直接安排到周五深夜才發布。有些已公布過的據數還可以拉出來更正，以期能與新的數據結果能對得上。俄羅斯經濟學家特雷馬索夫（Kirill Tremasov）因此嘲諷這種修改數據的做法是「按總統意願繪圖，而不是統計數據」。有些人認為，只要政府掌握真實數據就可以了，但實際上政府操弄數據的過程中會包含各級官員的個人政治利益，因而決策者所獲得的數據也相當扭曲。

普丁喜好展示強人形象，在其專制統治下，各級官員都會為自身利益而扭曲訊息，普丁很難獲得真實的數據。（圖／美聯社）

俄烏戰爭爆發後，一些西方國家的經濟諮詢公司已退出俄羅斯，財經媒體也無法獲得官方數據，這對在受制裁的困境中求生的俄國企業猶如雪上加霜。西方國家的經濟制裁措施愈來愈嚴格，俄國產業鏈和國民經濟完全國際社會隔絕，愈來愈多的國際組織──例如體育與郵政組織──也陸續將俄羅斯除名，俄羅斯官方甚至與俄羅斯國民隔絕，在這種作繭自縛形成的訊息繭房中，恐怕很難長期支撐下去。