美國6月消費者物價年增9.1%，創40多年來最大漲幅，市場加劇憂心，美國聯邦準備理事會（Fed）本月稍晚可能最多一口氣升息4碼，美股3大指數今天收跌。
道瓊工業指數下跌208.54點或0.67%，收30772.79點。
標準普爾指數下挫17.02點或0.45%，收3801.78點。
以科技股為主的那斯達克指數下滑17.15點或0.15%，收11247.58點。
費城半導體指數則上揚19.19點或0.75%，收2577.36點。（譯者：陳正健）1110714
美國6月消費者物價年增9.1%，創40多年來最大漲幅，市場加劇憂心，美國聯邦準備理事會（Fed）本月稍晚可能最多一口氣升息4碼，美股3大指數今天收跌。
道瓊工業指數下跌208.54點或0.67%，收30772.79點。
標準普爾指數下挫17.02點或0.45%，收3801.78點。
以科技股為主的那斯達克指數下滑17.15點或0.15%，收11247.58點。
費城半導體指數則上揚19.19點或0.75%，收2577.36點。（譯者：陳正健）1110714
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