【愛傳媒左化鵬專欄】從前，有一名台東普悠瑪南王部落的少年，在族人舉行少年猴祭和大獵祭後，翻山越嶺，來到貓狸山下的客家村。當年貓狸（苗栗）盛產陶土，在此，他學習製陶手藝，遇見一名嬌美的客家少女，譜成了一段異族戀曲。

幾十年了，這名流浪貓狸的南王部落少年，早已在這𥚃落地生根。歲月在他的髮際，添了幾莖白髮，在他客家嬌妻的臉上，舖上了些許風霜。他快樂的生活在貓狸山下的平原，玩土捏陶，自食其力，養育了一兒一女。

幾年前，他們一家四口，在這純樸的苗栗造橋鄉村，打造了「力馬生活工坊」，在這間工作坊裡，他向人們展示自己的陶藝作品，他的妻子也提供來客們，結合了客家和原住民風味的佳餚。

隱匿在造橋郷大西村一條斜坡巷弄中的「力馬生活工坊」，若非熟客引路，實在不易找到，在一棵老榕樹下，停好車後，我見到身著原住民服飾的男主人南賢天，和女主人張秀娥，在紅磚瓦屋前，他們滿面笑容，熱情迎賓。

南賢天指著門前的招牌説：「力馬」原住民的語意是手，張開五指，代表努力工作的意思。客家婦女，常載著斗笠，上山採茶，下田耕作，斗笠，客語的發音也是「力馬」。他們為工作坊取名「力馬」，像徵這對原住民和客家人結合的夫妻，要為生活共同奮鬥。

用餐前，我參觀了工作坊內琳瑯滿目的陶瓷作品。南賢天，十多年前，前往德國法蘭克福，參加世界陶藝展。看到中南美少數民族，將他們民族的特色，融入了陶藝作品中，件件絢麗奪目，美不勝收，譲他大開眼界。

此行，也提升了他的作品境界。他決心效法，自此之後，他的每一件新作，也都融合了台灣原住民的圖騰和飾品，製作精巧，賞心悅目，極具特色，令人愛不釋手。

從牆上懸掛的照片和海報中，我又瞭解南賢天，不僅是位陶藝家，他還是位着名的聲樂家。

他曾經得過台灣原住民歌謡比賽總冠軍、曾在國家音樂廳、和國際會議中心演唱。2008年北京奧運會，他曾在北京歌劇院獻唱、上海世博會他也受邀演唱。他的足跡曾遍及紐約、義大利、巴拿馬⋯⋯，他行遍天涯，將原住民美妙的歌聲傳揚海內外。

午餐，在女主人張秀娥甜美的嗓音介紹下，我們細細品味每一道結合客家和原住民風味的菜餚。餐後，在他兒子鋼琴伴奏下，南賢天為我們演唱了幾首原住民歌謠。

我相信很多人和我一樣，聼不懂歌曲的內容。但他一張口，我就陶醉在他那原住民有如天籟的嗓音中，有時高昂，有時低沉，有時滄桑，有時清越，有時輕柔，有時沙啞。餘音嫋嫋，飄飄渺渺，悠悠忽忽，不知不覺，我進入了無何有之鄉。

「安可」聲中，我一驚而醒。他又演唱了一首大家耳熟能詳的原住民歌謡「美麗的稻穗」，和廣東客家歌曲「落水天」。

「美麗的稻穗」歌聲帶領著我，看見終日赤足，腰繫彎刀的原住民少年，飄洋過海，來到戰地金馬前線，故鄉的父老，用歌聲告訴他們，今年水稻豐收，要他們放心的守疆衛土。而「落水天」，彷彿讓我又看見客家農夫，大雨落不停，只好放下鋤頭，沒有傘，沒有斗笠，濕了衣裳，光著頭，仰頭望天。

他的歌聲，讓我忘了外頭的炎陽炙熱，忘了外面紛擾的世界。無可奈何，曲終人散。又要繼續下一個旅程。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。