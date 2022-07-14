林可唯國中就當模特兒賺錢，大學三年級開始投資房地產，以小換大，從板橋小套房起家厝，一路換到北市信義區的大空間，她現在除了拍戲收入，還有賺錢的保養品副業，生活無虞，靠自己賺錢享受的生活品質，讓她覺得十分踏實，也證明自己努力多年有成果：「女人是很強的！」

小時候看到媽媽被倒會，不捨媽媽賺錢辛苦，林可唯從國中開始當模特兒賺錢，付自己的學費跟生活費，「我可以自己賺，我就去賺，不要媽媽多為我煩惱。我相信人的念頭是正向，老天就會幫助努力的人。我過去很省錢，為了賺錢去努力，做了很多沒有想像過的事情，成績都達到了，我覺得心念是非常重要的。」

林可唯提倡「延遲享受」，年輕時努力，現在更有餘裕享受跟愛自己。（圖／JUICY MOLLY提供）

林可唯大學開始拍戲，大學三年級跟吳宗憲一起拍了板橋房地產廣告，拿到30萬的收入，她心想要去買車，卻被姊姊勸戒「白癡喔，當然是拿去買房啊」，於是她去詢價，小套房總價205萬，頭期款30餘萬，貸款每月只需負擔5000元，盤算自己應該做得到，就衝了買下自己廣告的建案。

「其實過程都是很硬，有壓力，剛開始拍偶像劇，我一個月只賺8000元，有空的時候我還去東區誠品外面擺路邊攤賺錢，有人認出我『是不是《天國的嫁衣》那個可唯』，我是一邊拍戲一邊擺攤，把這些辛苦錢累積起來。」林可唯當時對每一塊錢的花費都要經過思考盤算，「像我大學同學約喝茶看電影，我都不敢去，喝茶100元我都不要，我要省下來。」

後來她把板橋小套房售出，從新北前進北市，換到南京東路五段的房子，現在換到信義區，每次買賣都有賺到價差，讓地段跟室內空間舒適度都越來越好。林可唯說：「女人是很強的，一定要給自己壓力，我現在就過得滿爽的，有能力有底氣，想做什麼就做什麼，戲也是想接再接。」

當年拍廣告並買下一戶小套房，林可唯在板橋的起家厝讓她賺到第一桶金。（圖／翻攝網路）

林可唯以自己的經驗分享：「懂得投資很重要，我現在有資金做投資錢滾錢，也是因為我曾經吃苦過、辛苦累積，看到很多年輕人的狀態，我覺得由奢入儉難，要有『延後享受』的觀念。」她現在拍戲收入外，副業「JUICY MOLLY」收入可觀，還有投資股票跟基金，「不要雞蛋放同個籃子裡，我有穩定配息的基金，還有分配有動能的股票。」

三年前她創業做保養品牌，當時她純粹想做點事情證明自己，不是以賺錢為目標，用極好的原料「讓產品自己說話」，誤打誤撞下，創造極好的口碑及成績，她笑說：「這個品牌莫名其妙變成我的斜槓，還比我拍戲的錢多很多倍。」

三年前開創保養品副業，林可唯誤打誤撞賣出穩定好業績。（圖／JUICY MOLLY提供）

至於感情，林可唯掰了交往多年的恐婚前男友，目前有穩定交往的對象，至於未來發展，她也還在觀察，透露跟目前男友經過個性磨合，「我們好的時候很好，每天笑到流淚，但吵架起來，一開始氣到想撞車，像是激烈的八點檔，我要分手他也不放，我們一起找過感情諮商，目前兩個人有共識一起努力。」

林可唯一直渴望結婚生子，但她個性想比較多，會不禁想到不好的發展，「萬一生小孩後離婚了，那小孩很可憐，我不應該是為了生小孩而結婚，應該是想跟這個人過日子而結。」

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