「2022臺北勞動影像嘉年華」希望讓大眾看見各產業在疫情期間面對新的困難挑戰、適應不同工作型態的辛勤勞工，特地將影展主題設定為「疫起勞動」。行之有年的「2022勞動金像獎影片徵選競賽」也即將開跑，此次邀特地請影視業界人稱「周師傅」的金獎音效師周震為競賽代言，曾以《痞子英雄首部曲：全面開戰》入圍金馬，並以《灼人秘密》榮獲金馬獎最佳音效，絕對是影視界「職人」的最佳代表之一，但他平日埋頭於音效工作，談到為何願意接下本屆代言重任，他先不好意思的說是為了「懷舊」。

今年的勞動金像獎以「職人勞動工作者」為主題，音效師周震在影視產業深根多年，作品類型極為豐富，劇情片方面包含《九降風》、《冰毒》、《亡命之途》，紀錄片則有《日常對話》、《血琥珀》、《未來無恙》和近日上檔的《台灣男子葉石濤》等作品，他以「鋼澆鐵鑄、職人匠心」為出發點，希望喚起影視產業的職人們關注並共享本屆盛事，周震也表示：「希望讓觀眾看到不同作品，對不同社會階層、國籍的人能夠多理解、多些同理心，讓大家的距離不要這麼遠！」

「2022勞動金像獎」邀來金獎音效師周震代言。（電影戲劇業職業工會提供）

周震回憶當年還是女朋友的老婆任職於該影展的承辦單位，「曾經一起在半夜去公車站貼海報，很像回到高中時期，集體創作完又一起出來亂逛、吃宵夜，是很年輕熱血的活動！」但話鋒一轉，他語氣轉為嚴肅的表示，過去為不少和勞工相關的紀錄片製作音效，目前手邊進行的紀錄片《九槍》和剛在台北電影獎首映的《夢遊樂園》都和移工有關，他盼望透過這個影展能讓勞工權益和各國民權推動的進程更加被重視，「政府需要看到人民真實的感受，尤其是底層勞工的感受！」

周震對於《夢遊樂園》中移工出現的片段也相當用心，其中一幕是温昇豪進市場販售物品，與外籍勞工有交流，周震為了讓畫面看起來更生動，特地到自家附近常光顧的泰式按摩店請老闆娘教唱泰文歌曲，他親自配唱後轉為女聲再放入電影中，「讓畫面更有趣且有與在地文化融合的感覺」，勞動局此次還邀來2021年憑籍《降河洄游》獲得勞動金像獎肯定的導演朱平「回娘家」，藉由其參賽經驗，拍攝出以參賽者角度出發的形象廣告，期待有更多佳作參與徵選。

「2022勞工影展」策展人陳璽文。（電影戲劇業職業工會提供）

另外，「2022臺北勞動影像嘉年華」勞工影展將於11/19至12/4在線上平台播放，今年也有實體戲院可選擇，於11/25至11/30於台北光點舉行放映。本屆由陳璽文（Stefano）擔任策展顧問，陳璽文監製的紀錄片《神人之家》甫在台北電影獎獲得「百萬首獎」等3大獎。他在義大利擔任過國際頻道導演，並於法國取得中國語文與文化碩士後，又進入聯合國教科文組織服務，來台後投入影視十餘年，已取得台灣身份證，製作過入圍釜山電影節和台北電影獎的台灣版《十年》〈The Sleep（睏眠）〉，盼透過他跨國合作的經驗性，提供觀眾更多國際勞動影像的觀點，更豐富今年影展片單的內容，

2022勞動金像獎影片徵選競賽徵件期限至8月31日止，徵求30分鐘以上的長片組及10分鐘以上、未達30分鐘的短片組，總獎金高達75萬元，只要是2019年以後拍攝完成、以勞動為核心的影片，均可角逐不分類首獎35萬元，歡迎與勞動權益、爭取勞動條件及促進勞動尊嚴相關之作品踴躍參賽。徵件活動簡章可至本次活動網頁或臺北市政府勞動局官網查詢，也可以密切粉絲專頁以即時掌握勞工影展片單及放映訊息。