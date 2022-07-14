因應刑事局長黃嘉祿等高階警官提前退休，警政署13日發布32名高階警官人事，新任刑事局長為李西河、副署長陳永利。這是警政署長黃明昭上任後第二波人事案，名單四平八穩，兼顧資、經歷、期別倫理與中生代接班；尤其更出現警政史上首名三線三星女警官、警政委員廖美鈴，是一大亮點。32人統一18日交接到任。

警政署上周發布高雄市警局長人事，昨再發布新任刑事局長李西河等異動，警大47期的李西河，在黃明昭任刑事局長時，他就是副局長之一，雖然期別比黃早，但一般認為處事穩健的他，執掌刑事龍頭，能讓治安維持穩定。

保一總隊長陳永利則升任副署長，職缺由過去人事頗有爭議的警政委員陳耀南升任，陳基層出身，明年7月屆退。代理主祕的陳卿南則真除，幾名新任警政委員分別是李政曉、廖美鈴、林水順、廖訓誠與薛文容；唯一沒異動的警政委員是廖宗山。

廖美鈴48期，曾任花蓮縣警局長，這次從鐵路警局長升警政委員，創紀錄成為史上官階最高的女警。警大43期開始招收女警，2003年謝芬芬升三線二的宜蘭縣警局長，是首名女警長，此後也有人升上三線二，但始終沒人更上層樓，廖是第一人。

被稱為三線三星外勤主官「牛棚」的警政委員，替換一輪後，54期廖訓誠成為全國最年輕三線三。他刑事出身，也曾任刑事局副局長，據傳也是這波刑事局長考量人選之一，在刑事業務上仍有發揮空間。

其他新任保警總隊長包括，保二顏旺盛、保三李文章、保五賈樂吉、保六林國清、保七黃勢清，新任鐵警局長陳博珍，57期邱紹洲接任刑事局副局長。其餘牽動六都副局長、主祕、督察長等異動。

另基隆市警局長劉耀欽日前申請提前退休，事出突然，警政署來不及作業，但會盡快派補，基隆與彰化是兩大縣市局長，將由六都或刑事局的副局長派升。