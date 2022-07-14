擔任民進黨主席的蔡英文總統，昨(13日)喊出「雙北雙箭頭」，確定提名衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍出戰新北市長。民進黨內部人士透露，考量執政團隊穩定，選前不會有內閣改組。而蔡英文喊出該口號後，馬上引發網友熱議，不少人都罵「疫情還沒結束就忙著選舉..」！

蔡英文在臉書宣布，徵召陳時中以及林佳龍分別參選台北市、新北市市長，擔當我們最強的「雙箭頭」，帶動整體台灣前進的動能。

蔡英文喊出的口號曝光後，在其臉書湧入正反聲浪，在《Yahoo新聞》更有超過1500則留言討論，但不少人認為「平常只在臉書發廢文，只有選舉才會露臉。我都快忘了台灣有總統呢」、「這畫面真的很不舒服」、「真是天大的笑話，強強聯手？」「要選舉了，蔡就會一直露臉，眼裡就只有選舉」、「防疫成績慘不忍睹，市政還要慘不忍睹嗎？」「這裡可是台北...不是高雄和台南欸」。