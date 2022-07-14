情侶同居不是幻滅分手就是慢慢步入婚姻。一名男網友與女友交往半年後同居，起初雙方都很興奮，但後來卻變成恐怖惡夢。原PO發現女友私下的衛生習慣很糟糕，像是頭髮卡在水溝蓋不清、吃剩的食物放桌上等，讓他最後崩潰直呼，好想要換女朋友。

一名男網友近日在網路論壇Zuvio上分享，他與女友都是大學生，原本兩人都各自在外面租房子住，交往半年後，他們認為一起住會比較省錢，也不必再為了見到彼此而東奔西跑，因此就這樣開始同居生活，卻沒想到這竟然是惡夢的開端。

男網友表示，還沒同居的時候，女友的家裡至少不會太亂，雖然偶爾垃圾會散發出臭味，但只要他說一聲，對方就會立刻拿去丟，所以整體的衛生狀況是可以忍耐的。不料，同居以後才發現女友的衛生習慣糟透了，洗完頭髮以後不會清水溝蓋、東西沒吃完就都放桌上；使用過的衛生紙、化妝棉與棉花棒等就直接丟在梳妝台上。最扯的是，女友根本就像是公主， 衣服洗好了也不幫忙摺，通通都往椅背上一擺就了事。

男網友崩潰地說，沒在一起之前他真的不知道她怎麼活的，之前沒有一起住她都會打掃，現在不知道為什麼都不打掃，他並沒有太潔癖，但至少要乾淨整潔，害他現在真的很想換女友。

貼文引起網友討論，「快逃」、「同居的好處是可以看清一個人的生活習慣 」、「你應該慶幸有先同居」、「這種直接放生謝謝，除非你做公益的」、「說真的，若女友是這個樣子，我都不敢跟她嘿咻了」、「不習慣就分手吧！」